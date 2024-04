Brazylijskie media donoszą, że Legia dogadała się Fortalezą i Luquinhas na zasadzie rocznego wypożyczenia znów będzie reprezentował barwy wciąż aktualnych wicemistrzów Polski.

Poprzednio Brazylijczyk grał przy Łazienkowskiej w latach 2019-2022. W Legii zaliczył 110 spotkań, w których zdobył 12 bramek i miał 18 asyst.

Kolejnym przystankiem w jego karierze był New York Red Bulls. Na początku 2024 roku Luquinhas zdecydował się na powrót do ojczyzny. Jednak w Fortalezie nie wszystko potoczyło się po jego myśli. Do tej pory zagrał w jej barwach jedynie w dziewięciu spotkaniach.

Po zakończeniu obecnego sezonu Luquinhas zostanie wypożyczony do Legii z opcją wykupu za około 1,5 miliona euro.