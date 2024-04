W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2023/24 najwyższe, 19. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, który jako jedyny z Polaków stał na podium indywidualnych zawodów. Stoch sezon zakończył na 26. pozycji. To jego najgorszy wyniki od 15 lat.

Thurnbichler nie będzie trenował Stoch

Mimo słabych rezultatów, trenerem kadry polskich skoczków pozostał Thomas Thurnbichler. Jednak zaszła poważna zmiana. Pod okiem Austriak nie będzie już trenował Stoch.

Do sezonu 2024/25 Stoch będzie przygotowywał się indywidualnie. Szczegółowe warunki oraz nazwisko szkoleniowca, z którym nasz mistrz będzie pracował nie są jeszcze znane.

Kamil Stoch zwrócił się do Polskiego Związku Narciarskiego, iż chciałby organizować swoje przygotowania do sezonu 2024/2025 pod okiem trenera skupiającego się wyłącznie na jego osobie. Polski Związek Narciarski respektuje prośbę Kamila Stocha i zajmie się stworzeniem ramowych warunków dla indywidualnego przygotowania do sezonu. Rozpatrzenie niniejszego wniosku stanowi gest dobrej woli Polskiego Związku Narciarskiego wobec Kamila Stocha, oparty na osiągnięciach sportowca - czytamy w komunikacie wydanym przez PZN.