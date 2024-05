Probierz już jakiś czas temu ujawnił, że on jego sztab obserwowali 114. potencjalnych kandydatów do gry na Euro. Kilka tygodni temu selekcjoner biało-czerwonych przyznał, że w kręgu jego zainteresowania pozostało 50 zawodników.

Bramkarz z Ekstraklasy pojedzie na Euro 2024

Zgodnie z przepisami UEFA kadra na Euro 2024 może liczyć 26 nazwisk. Probierz zamierza zabrać na turniej do Niemiec 29 zawodników. Trzech z nich nie będzie uprawnionych do gry. Selekcjoner zdradził, że jedno z tych miejsc zajmie bramkarza na co dzień grającego w polskiej Ekstraklasie.

Kto nim będzie? Największe szanse na wyjazd do Niemiec mają Oliwier Zych z Puszczy Niepołomice, Mateusz Kochalski ze Stali Mielec i Aleksander Bobek z ŁKS Łódź.