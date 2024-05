Arce do bezpośredniego awansu wystarczał remis. Goście jednak zgarnęli pełną pulę i to oni już mogą świętować powrót do Ekstraklasy. Gdynianie mają jeszcze szansę dostać się na najwyższy szczebel rozgrywkowy dzięki barażom, ale wygrać je nie będzie łatwo.

Reklama

Zwłaszcza jeśli znów z "pomocą" piłkarzom ekipy z Trójmiasta przyjdą ich kibice. Na jednym z ostatnich treningów przed mecze z GKS grupa "łysych karków" odbyła na płycie stadionu rozmowę "motywacyjną" z zawodnikami Wojciecha Łobodzińskiego.

Jak widać po efekcie "przemowy" kibiców nie odniosły oczekiwanego skutku. Wręcz odwrotnie. Miejmy nadzieję, że do kolejnych "rozmów" nie dojdzie.