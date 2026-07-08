Dlaczego lisy pojawiają się w miastach?

Jeszcze kilkanaście lat temu widok lisa w centrum miasta był prawdziwą rzadkością. Dziś te sprytne zwierzęta coraz lepiej odnajdują się w miejskim środowisku i nie boją się przebywać w pobliżu ludzi. Sprzyja temu nie tylko łatwy dostęp do schronienia, ale przede wszystkim pożywienia. Niezabezpieczone śmietniki, resztki jedzenia pozostawiane przy altanach śmietnikowych czy celowe dokarmianie sprawiają, że lisy szybko zapamiętują miejsca, w których mogą bez trudu zdobyć pokarm. Schronienie znajdują natomiast w parkach, gęstych zaroślach, na nieużytkach czy terenach kolejowych, gdzie mogą odpoczywać i wychowywać młode. Jeśli nie są płoszone, z czasem przyzwyczajają się do obecności człowieka i coraz śmielej zapuszczają się na osiedla oraz w pobliże domów.

Nie dokarmiaj lisa. To największy błąd

Mimo że widok spokojnego lub wyraźnie wychudzonego lisa może budzić litość, pod żadnym pozorem nie należy go dokarmiać. To najprostsza droga do tego, by zwierzę zatraciło naturalny dystans do człowieka i zaczęło regularnie wracać w miejsca, gdzie wcześniej znalazło pożywienie. Z czasem lisy coraz częściej zaglądają do śmietników, wchodzą na prywatne posesje oraz zbliżają się do ludzi i ich zwierząt. Zwiększa to ryzyko konfliktów z mieszkańcami, a jednocześnie sprawia, że coraz rzadziej korzystają z naturalnych źródeł pokarmu.

Jak zachować się podczas spotkania?

Jeśli lis spokojnie przechodzi przez okolicę i nie zachowuje się agresywnie, najlepiej nie ingerować i pozwolić mu odejść. Nie warto do niego podchodzić, próbować go dotykać ani zbliżać się tylko po to, by zrobić zdjęcie. Dzikie zwierzę powinno mieć możliwość swobodnego wycofania się i zachowania bezpiecznego dystansu. Podczas takiego spotkania należy również trzymać psa na smyczy i nie dopuszczać do kontaktu z lisem. Choć bezpośrednie ataki zdarzają się rzadko, taka sytuacja może wywołać stres zarówno u domowego pupila, jak i u dzikiego zwierzęcia.

Kiedy należy powiadomić odpowiednie służby?

Lisy żyjące w miastach zazwyczaj są zdrowe i unikają kontaktu z człowiekiem. Powodem do niepokoju powinno być dopiero ich nietypowe zachowania, takie jak wyraźne osłabienie, problemy z poruszaniem się, brak reakcji na otoczenie czy nieuzasadniona agresja. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się ze strażą miejską, urzędem gminy lub ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. Nie wolno natomiast próbować samodzielnie łapać ani przepędzać lisa, ponieważ może to stanowić zagrożenie zarówno dla człowieka, jak i samego zwierzęcia.

Najlepszą pomocą jest pozostawienie lisa w spokoju

Obecność lisa w mieście nie musi oznaczać zagrożenia. Nie należy go dokarmiać ani zachęcać do przebywania w pobliżu ludzi. Zachowanie dystansu i odpowiednie zabezpieczanie odpadów pomaga ograniczyć ryzyko konfliktów.