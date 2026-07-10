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Plaga szczurów w niemieckim mieście. Władze biją na alarm

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:56
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Szczury
Plaga szczurów w niemieckim mieście. Władze biją na alarm/Shutterstock
Mieszkańcy historycznego miasta Hameln w Dolnej Saksonii od kilku tygodni zmagają się z niepokojącym zjawiskiem -gwałtownym wzrostem populacji szczurów. Sytuacja stała się na tyle poważna, że gryzonie nie boją się żerować nawet w ciągu dnia, co budzi zrozumiałe obawy lokalnej społeczności.

Szczury w Hameln. Dlaczego sytuacja jest poważna?

Jak czytamy na portalu polskiobserwator.pl, problem dotyczy szczególnie historycznej części miasta. Mieszkańcy zgłaszają coraz częstszą obecność gryzoni w swoim bezpośrednim otoczeniu. Co więcej, szczury przestały być aktywne jedynie nocą, co świadczy o ich dużej liczebności i coraz śmielszym zachowaniu w przestrzeni publicznej.

Inwazja szczurów? Posadź te rośliny w ogrodzie, a problem sam się rozwiąże [LISTA]
Inwazja szczurów? Posadź te rośliny w ogrodzie, a problem sam się rozwiąże [LISTA]

Władze miasta podkreślają, że choć problem jest widoczny, podobne zjawiska dotykają obecnie także innych niemieckich miejscowości. Urzędnicy zachęcają mieszkańców do zgłaszania każdego przypadku pojawienia się szczurów miejskim służbom.

Kluczowy apel władz

Główną przyczyną, dla której szczury zadomowiły się w Hameln, jest łatwy dostęp do pożywienia. Władze miasta wystosowały pilny apel do mieszkańców: nie należy przechowywać żółtych worków z odpadami na zewnątrz budynków. Pozostawione w nich resztki jedzenia stanowią idealną pożywkę dla gryzoni, co przyczynia się do ich szybkiego namnażania.

Portal przypomina, że walka ze szczurami jest wyzwaniem dla wielu regionów Niemiec. Przykładem jest wyspa Föhr na Morzu Północnym, gdzie od początku XXI wieku gryzonie stały się realnym zagrożeniem dla ekosystemu, w tym dla ptaków gniazdujących na ziemi, takich jak batalionki czy rycyki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Niemcyszczurymieszkańcy
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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