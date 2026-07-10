Szczury w Hameln. Dlaczego sytuacja jest poważna?

Jak czytamy na portalu polskiobserwator.pl, problem dotyczy szczególnie historycznej części miasta. Mieszkańcy zgłaszają coraz częstszą obecność gryzoni w swoim bezpośrednim otoczeniu. Co więcej, szczury przestały być aktywne jedynie nocą, co świadczy o ich dużej liczebności i coraz śmielszym zachowaniu w przestrzeni publicznej.

Władze miasta podkreślają, że choć problem jest widoczny, podobne zjawiska dotykają obecnie także innych niemieckich miejscowości. Urzędnicy zachęcają mieszkańców do zgłaszania każdego przypadku pojawienia się szczurów miejskim służbom.

Kluczowy apel władz

Główną przyczyną, dla której szczury zadomowiły się w Hameln, jest łatwy dostęp do pożywienia. Władze miasta wystosowały pilny apel do mieszkańców: nie należy przechowywać żółtych worków z odpadami na zewnątrz budynków. Pozostawione w nich resztki jedzenia stanowią idealną pożywkę dla gryzoni, co przyczynia się do ich szybkiego namnażania.

Portal przypomina, że walka ze szczurami jest wyzwaniem dla wielu regionów Niemiec. Przykładem jest wyspa Föhr na Morzu Północnym, gdzie od początku XXI wieku gryzonie stały się realnym zagrożeniem dla ekosystemu, w tym dla ptaków gniazdujących na ziemi, takich jak batalionki czy rycyki.