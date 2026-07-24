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Rekin ludojad w pobliżu popularnego kurortu. Wydano alert dla plaż

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 06:51
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Rekin, żarłacz biały
Rekin, żarłacz biały/shutterstock
W pobliżu popularnego kurortu Nazare, na wybrzeżu Atlantyku, zauważono w czwartek dużych rozmiarów żarłacza białego, czyli rekina ludojada. Ten gatunek rekina, który jest groźny dla człowieka, niezwykle rzadko pojawia się u brzegów Portugalii – przekazały lokalne służby morskie, cytowane przez media.

Obecność żarłacza białego w odległości około 2 mil morskich od brzegu popularnego wśród plażowiczów i surferów Nazare potwierdziła organizująca wycieczki na obserwację delfinów firma Ocean Adventure.

Alert dla plaż

Niebawem też wydano alert dla plaż w Nazare i Sao Martinho do Porto.

Władze Ocean Adventure sprecyzowały, że do pojawienia się drapieżnika doszło w czwartek po południu. Dużych rozmiarów rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego nagrano krótki film.

Analizujący materiał biolodzy ocenili, że sfilmowane zwierzę to prawdopodobnie dorosły osobnik żarłacza białego o długości około 4 metrów. Wyjaśnili, że identyfikację gatunku ułatwił kolor płetwy zwierzęcia oraz szybkość z jaką się ono poruszało.

Niezwykła rzadkość

Żarłacz biały jest niezwykle rzadkim gatunkiem pojawiającym się u brzegów Portugalii. Dotychczas widywano tam inne rekiny, głównie żarłacza błękitnego.

W lipcu 2025 r. przy popularnym kurorcie Peniche, na zachodzie Portugalii, zauważono obecność żarłacza błękitnego i tymczasowo zamknięto jedną z miejscowych plaż.

W ubiegłym roku ten sam gatunek rekina widziano też w pobliżu wybrzeża gmin Caldas da Rainha i Obidos. Żaden z okazów żarłacza błękitnego nie był dłuższy niż 2,5 m. Nie doszło też do ataku na człowieka.

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Źródło PAP
Tematy: zwierzętaportugaliarekinżarłacz biały
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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