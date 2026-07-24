O sprawie zrobiło się głośno , gdy Nadleśnictwo Opole poinformowało o dramacie zwierzęcia w mediach społecznościowych. Wpis opublikowano 20 lipca, a zwierzęcia nadal nie udąło się złapać.

Próbują schwytać daniela z siatką na głowie

"Nie, ten samiec daniela nie wystroił się dla żartu. Jest to ofiara zaśmiecania terenu. Nie poradzi sobie sam, nie wiemy, ile czasu już z tym funkcjonuje" - wskazali leśnicy. Dodali, że zwierzę zostało zauważone przez mieszkańców w rejonie dzielnic Bierkowice i Półwieś w Opolu..

Jak poinformowało Radio Opole, od czterech dni weterynarz usiłuje zaaplikować danielowi środek uśpiający. Celem akcji jest zdjęcie z niego plastikowej siatki i przywrócenie mu pełnej swobody.

Dotychczasowe starania skończyły się jednak niepowodzeniem. Jak relacjonują dziennikarze, we wtorek zwierzę uciekło spłoszone przez przechodniów. Środa przyniosła co prawda celny strzał z preparatem uspokajającym, ale ten nie zadziałał - prawdopodobnie z powodu zbyt niskiej dawki lub wywołanego sytuacją silnego stresu i wyrzutu adrenaliny u daniela.

W wypowiedzi dla Radia Opole Sebastian Smoliński, stojący na czele Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opole, zaznaczył, że plastikowy elementy nie stanowi zagrożenia dla życia zwierzęcia i nie przeszkadza mu w codziennym egzystowaniu.

"Ucieka jak dzikie zwierzę"

To fakt, że ma jakąś pętlę pod szyją, ale ona się nie zaciska. Daniel normalnie pobiera pokarm i wodę, wyczuwa oraz widzi, więc funkcjonuje. Radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, bo gdy tylko wyczuje zapach człowieka, ucieka jak dzikie zwierzę - powiedział ekspert w Radio Opole.

Urzędnik zaznaczył także, że ewentualny odstrzał daniela jest całkowicie wykluczony.