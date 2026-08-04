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Fala upałów zbiera tragiczne żniwo w Japonii. Trzy lwy zmarły w zoo

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:02
[aktualizacja dzisiaj, 15:01]
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Para dorosłych lwów w ogrodzie zoologicznym
Trzy lwy padły w tokijskim zoo z powodu upału/shutterstock
Trzy lwy padły w japońskim zoo w Tokio z powodu upału. Najprawdopodobniej przyczyną był udar cieplny - poinformował we wtorek dziennik "Guardian”. Pozostałe należące do ogrodu lwy są poddawane leczeniu.

Trzy lwy padły w tokijskim zoo z powodu upału

Duże koty zmagają się z wysokim poziomem wilgotności powietrza wjaponia Japonii. W ostatnich tygodniach wilgotności towarzyszyła temperatura sięgająca 40 st. Celsjusza.

Od połowy lipca 10 z 16 lwów w parku zoologicznym Tama cierpiało na "utratę apetytu i spadek aktywności”, a trzy lwice zmarły, poinformowało zoo w oświadczeniu. Jedna lwica padła we wtorek, druga w piątek, a trzecia w niedzielę.

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Weterynarz stwierdził odwodnienie i niewydolność wielonarządową, co wskazuje na udar cieplny - przekazała gazeta.

"W Afryce powietrze jest suche"

Chociaż uważa się, że lwy są odporne na upały, to w Afryce powietrze jest suche - wyjaśnił rzecznik zoo. Tymczasem tegoroczne upały w Japonii pojawiły się tuż po zakończeniu pory deszczowej. Wzmacniamy środki ochrony przed upałami, instalujemy zraszacze, poprawiamy wentylację i instalujemy klimatyzatory punktowe - tłumaczył rzecznik.

Według agencji ds. pożarów i zarządzania klęskami żywiołowymi w Japonii między 20 a 26 lipca do szpitali z powodu udaru cieplnego trafiło ponad 18,6 tys. ludzi. Zmarło 45 osób.

Naukowcy twierdzą, że wywołana przez człowieka zmiana klimatu zwiększa częstotliwość i intensywność ekstremalnych upałów - podkreślił dziennik.

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Źródło PAP
Tematy: zooupałlwy
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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