W niedzielę będzie upalnie w całym kraju. Temperatura osiągnie 32 st. C na zachodzie, chłodniejsza będzie północ kraju - tutaj maksymalnie 26-27 st. C., a nad morzem do 20 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. Opady mogą wystąpić na południowym wschodzie kraju, w rejonie Bieszczad możliwe są burze z porywami wiatru do ok. 60 km/h i opadami deszczu do 20 mm.

Reklama

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najcieplejsza na zachodzie kraju. Tam możliwe będą przelotne, słabe burze z opadami deszczu - poinformował synoptyk. Dodał, że na pozostałym obszarze Polski noc będzie pogodna. Temperatura będzie się wahać od 14 st. C na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do 20 st. C w zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny, z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek nadal będzie upalnie - zaznaczył Folwarski. Temperatura na zachodzie wyniesie ok. 26-27 st. C, we wschodniej połowie kraju termometry wskażą nawet 32-33 st. C. Na zachodzie będzie padał deszcz i pojawią się burze, które lokalnie mogą być silniejsze, z opadami deszczu do ok. 20-30 mm i porywami wiatru do ok. 70-80 km/h. W czasie burz możliwe będą opady gradu. Poza burzami wiatr będzie umiarkowany, z kierunków zachodnich, na wschodzie zmienny.

Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie bardzo ciepło, najwyższa temperaturę synoptyk prognozuje na południowym wschodzie i wschodzie - tam termometry wskażą do 19 st. C. Na zachodzie kraju temperatura będzie się wahać w okolicach 13-14 st. C. Opady deszczu pojawią się we wschodniej części kraju, możliwe będą burze z opadami deszczu do ok. 20 mm i porywami wiatru do 60 km/h. Wiatr w kraju słaby, umiarkowany, na wybrzeżu chwilami porywisty, z kierunków północno-zachodnich.