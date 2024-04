W 2024 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisu na ZFŚS jest 6445,71 zł. Sam odpis wynosi 2417,14 zł. Jest to jednocześnie wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela (zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy). 2417,14 zł to kwota brutto.

Podstawa prawna

Art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Stanowi m.in., że

1) Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, o której mowa wart. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

2) Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.