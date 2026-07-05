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Dlaczego młode ptaki siedzą na ziemi? Nie zawsze potrzebują pomocy

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
dzisiaj, 05:38
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pisklę dziki ptak znalezione
Dlaczego młode ptaki siedzą na ziemi? Nie zawsze potrzebują pomocy/Shutterstock
Widok młodego ptaka siedzącego na osiedlowym trawniku, na leśnej ścieżce czy wśród wysokiej trawy często budzi niepokój. Wiele osób odruchowo chce mu pomóc - zabrać do domu lub zawieźć do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Zazwyczaj takiego ptaka nie trzeba ratować, a zabranie go z miejsca może wyrządzić mu więcej szkody niż pożytku.

Dlaczego młode ptaki opuszczają gniazdo?

U wielu gatunków ptaków młode opuszczają gniazdo jeszcze zanim w pełni opanują sztukę latania. To naturalny etap rozwoju, charakterystyczny m.in. dla kosów, drozdów, szpaków i sójek. Tak zwane podloty spędzają ten czas na ćwiczeniu skrzydeł, przemieszczaniu się po gałęziach oraz poznawaniu otoczenia. Choć z pozoru mogą wydawać się bezradne i opuszczone, w większości przypadków nie potrzebują pomocy człowieka.

Rodzice najczęściej są w pobliżu

To, że obok młodego ptaka nie widać rodziców, nie oznacza, że został pozostawiony sam sobie. Dorosłe osobniki często czuwają z ukrycia i wracają z pokarmem, gdy człowiek oddali się z okolicy.

Kiedy naprawdę warto interweniować?

Nie każdy młody ptak potrzebuje pomocy, jednak są sytuacje, gdy interwencja jest konieczna. Dotyczy to ptaków z wyraźnymi obrażeniami, po ataku kota lub psa oraz piskląt bez piór, które zbyt wcześnie wypadły z gniazda. Takie młode nie są jeszcze zdolne do samodzielnego życia i bez opieki rodziców mają małe szanse na przetrwanie.

Co zrobić, gdy ptak siedzi w niebezpiecznym miejscu?

Jeżeli młody ptak znajduje się w miejscu, gdzie grozi mu niebezpieczeństwo, na przykład na ruchliwej ulicy, parkingu lub ścieżce o dużym natężeniu ruchu, można ostrożnie przenieść go kilka metrów dalej. Najlepiej umieścić go pod krzewem, w wysokiej trawie lub pod drzewem, czyli w miejscu osłoniętym i położonym jak najbliżej miejsca, w którym został znaleziony.

Dotknięcie ptaka przez człowieka nie sprawi, że rodzice go porzucą. To rozpowszechniony mit, który nie znajduje potwierdzenia w wiedzy ornitologicznej.

Nie zabieraj podlota do domu

Jednym z najczęstszych błędów jest zabieranie młodych ptaków do domu z przekonaniem, że potrzebują ratunku. Tymczasem podlot ma największe szanse na prawidłowy rozwój, pozostając pod opieką rodziców, którzy uczą go samodzielnego zdobywania pożywienia i radzenia sobie w naturalnym środowisku.

Odchowanie dzikiego ptaka przez człowieka jest niezwykle wymagające i często kończy się niepowodzeniem. Dlatego, jeśli nie ma takiej konieczności, najlepiej nie zakłócać naturalnego procesu dorastania młodych ptaków.

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Jak zachować się podczas spaceru?

Jeżeli zauważysz młodego ptaka siedzącego na ziemi, nie działaj pochopnie. Najpierw oceń, czy rzeczywiście potrzebuje pomocy. Warto także pilnować psa na smyczy i nie dopuścić, aby koty swobodnie polowały w miejscach, gdzie przebywają podloty. Dzięki temu młode ptaki będą mogły bezpiecznie przejść okres nauki latania i stopniowo usamodzielnić się.

Czasem najlepszą pomocą jest brak ingerencji

Większość młodych ptaków spotykanych na ziemi nie potrzebuje pomocy człowieka. Zanim zdecydujemy się na interwencję, warto przez chwilę poobserwować sytuację i upewnić się, że ptak rzeczywiście jest w niebezpieczeństwie. W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie go w spokoju lub przeniesienie w bezpieczne miejsce, jeśli grozi mu bezpośrednie niebezpieczeństwo.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pomocwychowaniegniazdolatanie
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