Nie każdy pies jest urodzonym pływakiem

Nie każdy pies jest dobrym pływakiem, mimo że wielu osobom wydaje się inaczej. Choć wiele czworonogów odruchowo porusza łapami w wodzie, nie oznacza to, że bez problemu utrzyma się na jej powierzchni przez dłuższy czas.

Szczególnie narażone są rasy brachycefaliczne, takie jak buldogi czy mopsy, którym z powodu charakterystycznej budowy pyska trudniej oddychać i swobodnie pływać. Problemy mogą mieć również psy o ciężkiej budowie ciała, krótkich kończynach oraz bardzo gęstej sierści, która po nasiąknięciu wodą znacząco zwiększa ich ciężar i utrudnia poruszanie się.

Pies również może się utopić

Psy, podobnie jak ludzie, mogą utonąć. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi między innymi wtedy, gdy zwierzę odpłynie zbyt daleko od brzegu, porwie je silny nurt lub zabraknie mu sił na powrót. Zagrożenie mogą stanowić także strome brzegi, pomosty i betonowe nabrzeża, z których pies nie jest w stanie samodzielnie wyjść. Dlatego podczas kąpieli opiekun powinien przez cały czas mieć pupila na oku.

Jezioro, rzeka i morze to nie to samo

Każdy akwen wodny stwarza inne zagrożenie dla psa. W jeziorach niebezpieczne mogą być strome brzegi, muliste dno i zakwit sinic. W rzekach największe ryzyko stanowią silny nurt oraz niewidoczne pod wodą przeszkody. Z kolei nad morzem zagrożeniem są wysokie fale, prądy i połknięcia słonej wody, które może prowadzić do problemów żołądkowych.

Uważaj na sinice i zanieczyszczoną wodę

Nie każde miejsce nadaje się do kąpieli z psem. Latem w wielu jeziorach pojawiają się zakwity sinic, które są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Pies, który napije się takiej wody może mieć objawy zatrucia i wymagać pilnej pomocy weterynaryjnej. Ryzyko stwarzają również zanieczyszczone zbiorniki, w których mogą występować bakterie i pasożyty. Dlatego przed wejściem do wody warto sprawdzić komunikaty o jakości kąpieliska i wybierać tylko bezpieczne miejsca.

Jak zadbać o bezpieczeństwo psa?

Przed wpuszczeniem psa do wody warto upewnić się, że miejsce jest bezpieczne. Najlepiej wybierać kąpieliska z łagodnym zejściem do wody, bez silnego nurtu i wysokich fal. Nie należy zmuszać psa do pływania, jeśli wyraźnie czuje lęk lub nie ma na to ochoty.

Podczas rejsów łodzią, kajakiem czy na desce SUP warto założyć pupilowi kamizelkę ratunkową. Ułatwia ona czworonogowi utrzymanie się na wodzie i pozwala szybko wyciągnąć go w razie potrzeby.

Po zakończeniu kąpieli dobrze jest opłukać sierść czystą wodą, szczególnie po pobycie w morzu, oraz zapewnić psu dostęp do świeżej wody do picia. Dzięki temu pupil nie będzie próbował gasić pragnienia wodą z jeziora lub morza.

Rozsądek jest najlepszą ochroną

Kąpiel w jeziorze, rzece czy morzu może być dla psa świetnym sposobem na ochłodę podczas upałów, pod warunkiem, że odbywa się w bezpiecznym miejscu i pod opieką właściciela. Warto pamiętać, że nawet pies, który dobrze pływa, może znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji.

Dlatego podczas letniego wypoczynku najlepiej zachować czujność i nie spuszczać pupila z oczu. To najlepszy sposób, by wspólne chwile nad wodą kojarzyły się wyłącznie z miłymi wspomnieniami.