Zaskakujący spadek cen?

Ile płaciliśmy za owoce i warzywa w czerwcu 2024? Analizy cen dokonał Business Insider na podstawie danych dostarczonych przez aplikację PanParagon. Porównano ceny zakupu wybranych produktów na przestrzeni ostatnich trzech lat, w tym kwot jakie konsumenci płacili m.in. za borówkę amerykańską, maliny, czereśnie, ogórki gruntowe i fasolkę szparagową. Badano wyłącznie ceny za okres od 1 do 30 czerwca. Jak się okazuje, w porównaniu z zeszłym rokiem spadły ceny większości badanych produktów. Zaskoczeniem może być największy spadek cenowy w przypadku czereśni – od średniej ceny 24,99 zł na 1 kilogram produktu (czerwiec 2023) do ceny 18,90 zł za 1 kilogram w czerwcu 2024. Duże spadki – w porównaniu z adekwatnym okresem w 2023 r. – zanotowano także w przypadku cen:

bobu – spadek o 13,3 proc.,

– spadek o 13,3 proc., malin – spadek o 12,5 proc.,

– spadek o 12,5 proc., ogórków gruntowych – spadek o 12,5 proc.

Owocowy rekordzista – ceny wyższe o jedną czwartą

Największy wzrost cen w porównaniu z czerwcem 2023 zanotowały truskawki (skok o 24,3 proc.). Jak podaje Business Insider, zgodnie z danymi aplikacji PanParagon, średnie ceny truskawek w czerwcu 2024 wyniosły 13,99 zł za kilogram. W zeszłym roku była to kwota 11,25 zł, a w roku 2022 – 12,99 zł. Delikatny wzrost cen zanotowała także sałata masłowa (o 2,9 proc.) oraz fasolka szparagowa (o 0,5 proc.). Nie zmieniły się ceny kalafiora (6,99 zł), ale warto dodać, że w zeszłym roku ceny tego produktu podskoczyły o rekordowe 40,1 proc. – w porównaniu z poprzednim sezonem.

Coraz więcej truskawek z polskiego rynku?

Do polskich konsumentów trafia coraz więcej truskawek z rodzimego rynku. Tą informację przekazał jeszcze w maju na łamach PAP Maciej Kmera – ekspert Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach. To oznacza, że jest realna szansa, aby ceny produktu zaczęły w kolejnych latach spadać. Do Polski trafiają także truskawki m.in. z Grecji i Hiszpanii – za które trzeba zapłacić więcej. Jak podkreślił ekspert, delikatny spadek cen truskawek zauważono w połowie maja, gdy ceny hurtowe kształtowały się od 10 zł do 16 zł za 1 kilogram produktu. Szczyt sezonu truskawkowego przypada jednak na przełom maja i czerwca. W tym roku, po okresie przyspieszonej wegetacji truskawki były dostępne wyjątkowo wcześnie. Za pierwsze truskawki dostępne na rynku hurtowym na początku maja płacono od 20 zł do 30 zł za 1 kilogram.