W 29. kolejce Ekstraklasy na Łazienkowską zawitał Śląsk Wrocław. Dla piłkarzy Legii Warszawa była to okazja do rewanżu na podopiecznych Jacka Magiery za wstydliwą porażkę 0:4 z rundy jesiennej. Jedni i drudzy mieli kilka okazji do strzelenia gola, ale ostatecznie w stolicy bramek nie było i mecz zakończył się remisem 0:0.