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Czy można zabrać psa na koncert lub festiwal? Weterynarze ostrzegają przed tym błędem

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
58 minut temu
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Wydaje się świetnym pomysłem, ale dla psa może być koszmarem. Coraz więcej osób robi to latem
Czy można zabrać psa na koncert lub festiwal? Weterynarze ostrzegają przed tym błędem/Shutterstock
Coraz więcej osób chce spędzać wolny czas ze swoim psem, również podczas koncertów i festiwali. Choć może się wydawać, że wspólna zabawa to dobry pomysł, specjaliści ostrzegają, że hałas, tłok i wysokie temperatury mogą być dla psa źródłem ogromnego stresu, a nawet zagrożeniem dla jego zdrowia. Zanim zabierzemy czworonoga na tego typu wydarzenie, warto wiedzieć, z czym może się ono wiązać.

Psy słyszą znacznie więcej niż ludzie

Największym zagrożeniem podczas koncertów jest hałas. Psy mają znacznie lepszy słuch od człowieka i odbierają dźwięki o wyższych częstotliwościach. Głośna muzyka i mocne nagłośnienie są dla nich wyjątkowo uciążliwe. Przebywanie w takim otoczeniu może powodować silny stres, dezorientację, a w skrajnych przypadkach prowadzić do uszkodzenia słuchu. Zwierzę nie rozumie źródła hałasu i nie ma możliwości oddalenia się od niego.

Tłum to dla psa ogromna liczba bodźców

Duże skupiska ludzi to dla psa kolejne źródło stresu. Obce zapachy, przypadkowe potrącenia i ciągły ruch mogą wywoływać u zwierzęcia silny niepokój. Nawet pies o spokojnym usposobieniu może czuć się zagrożony, zwłaszcza gdy nie ma możliwości oddalenia się od źródła stresu. W takich sytuacjach często pojawiają się objawy, takie jak dyszenie, drżenie, podkulony ogon czy próby ucieczki.

Wysokie temperatury zwiększają ryzyko

Dodatkowym zagrożeniem podczas letnich koncertów i festiwali są wysokie temperatury. Psy znacznie gorzej niż ludzie radzą sobie z upałem, dlatego łatwo dochodzi u nich do przegrzania, zwłaszcza gdy przez dłuższy czas przebywają w pełnym słońcu. Brak cienia i ograniczony dostęp do świeżej wody zwiększa ryzyko odwodnienia oraz udaru cieplnego. Objawami, które powinny zaniepokoić właściciela, są osłabienie, dyszenie, nadmierne ślinienie się czy wymioty. W takiej sytuacji należy jak najszybciej schłodzić psa i niezwłocznie zapewnić mu pomoc lekarza weterynarii.

Nie każdy pies pokaże, że się boi

Wielu opiekunów uważa, że jeśli pies spokojnie siedzi obok nich, dobrze znosi koncert. To jednak mylne przekonanie. Zwierzęta często nie okazują stresu w oczywisty sposób, a wysyłają jedynie subtelne sygnały, takie jak ziewanie, oblizywanie nosa, podkulony ogon, sztywna postawa czy nadmierne dyszenie. Ignorowanie tych objawów może prowadzić do narastającego stresu i pogorszenia samopoczucia psa.

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Czy są wyjątki?

Nie wszystkie psy reagują na takie wydarzenia w ten sam sposób. Zwierzęta odpowiednio wyszkolone, takie jak niektóre psy służbowe czy asystujące, mogą lepiej odnajdywać się w miejscach pełnych ludzi. Nie oznacza to jednak, że koncert jest dla nich całkowicie obojętny. Każdy pies, niezależnie od doświadczenia, potrzebuje dostępu do świeżej wody, możliwości odpoczynku oraz chwili w spokojniejszym otoczeniu.

Kiedy lepiej zostawić psa w domu?

Jeśli koncert lub festiwal potrwa kilka godzin, odbywa się w wysokiej temperaturze albo towarzyszą mu bardzo głośna muzyka i efekty pirotechniczne, najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie psa w domu, gdzie będzie miał zapewnione spokojne i bezpieczne warunki.

Dobro psa powinno być najważniejsze

Coraz więcej opiekunów chce zabierać psa wszędzie ze sobą, jednak nie każde wydarzenie będzie dla niego odpowiednim miejscem. Koncerty i festiwale oznaczają hałas, tłumy oraz często wysokie temperatury, które mogą być dla zwierzęcia dużym obciążeniem. Przed podjęciem decyzji o zabraniu go ze sobą warto kierować się przede wszystkim jego dobrem. W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie pupila w spokojnym i bezpiecznym miejscu, a wspólny czas zaplanowanie w warunkach, które będą dla niego komfortowe – na przykład podczas spokojnego spaceru.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: festiwalbezpieczeństwopieskoncert
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