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Dlaczego nie wolno karmić kaczek chlebem? Ten mit wciąż ma się dobrze

Maksymilian SarneckiTechnik weterynarii, miłośnik kotów i opiekun zwierząt z pasją. Specjalizuje się w tematyce zwierząt domowych, w tym także gatunków egzotycznych. W swoich tekstach łączy praktyczną wiedzę z codziennym doświadczeniem, podpowiadając, jak dbać o zdrowie, dobrostan i potrzeby pupili. Szczególnie bliskie są mu koty, ale z równym zaangażowaniem pisze o psach, gryzoniach, królikach, ptakach oraz mniej oczywistych domowych towarzyszach.
59 minut temu
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Dlaczego nie wolno karmić kaczek chlebem? Ten mit wciąż ma się dobrze/Shutterstock
Od lat wiele osób podczas spacerów nad wodą dokarmia kaczki chlebem, traktując to jako nieszkodliwy zwyczaj. W rzeczywistości to jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących dzikich ptaków. Choć intencje są dobre, podawanie kaczkom pieczywa może szkodzić zarówno ich zdrowiu, jak i środowisku, w którym żyją.

Chleb nie jest naturalnym pokarmem kaczek

Kaczki są ptakami wszystkożernymi, jednak ich naturalny jadłospis znacznie różni się od tego, co często trafia do nich z rąk ludzi. W środowisku naturalnym żywią się przede wszystkim roślinami wodnymi, nasionami, owadami, mięczakami oraz drobnymi organizmami żyjącymi w wodzie.

Taka dieta dostarcza im odpowiedniej ilości białka, witamin i składników mineralnych. Pieczywo nie zastępuje naturalnego pokarmu. Zawiera przede wszystkim węglowodany, a jednocześnie niewiele substancji odżywczych potrzebnych ptakom do prawidłowego funkcjonowania. Kaczki szybko się nim najadają, ale ich organizm nie otrzymuje wszystkich niezbędnych składników. Długotrwałe dokarmianie chlebem może prowadzić do niedoborów pokarmowych, osłabienia organizmu i pogorszenia ogólnej kondycji.

Dokarmianie szkodzi także środowisku

Negatywne skutki dokarmiania pieczywem odczuwają nie tylko kaczki. Niezjedzone kawałki chleba, które pozostają w wodzie, szybko zaczynają gnić. Sprzyja to namnażaniu się bakterii i intensywnemu rozwojowi glonów. Podczas upałów proces rozkładu przebiega jeszcze szybciej, co zaburza równowagę ekosystemu i pogarsza warunki życia ryb, płazów oraz wielu innych organizmów wodnych.

Częste dokarmianie sprawia także, że kaczki coraz liczniej zbierają się w jednym miejscu. Takie zagęszczenie sprzyja przenoszeniu chorób i pasożytów między ptakami. Z czasem zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi, tracą naturalną ostrożność i coraz częściej polegają na łatwo dostępnym pożywieniu zamiast samodzielnie zdobywać pokarm.

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Czym można bezpiecznie dokarmić kaczki?

Największą przysługą jaką można zrobić dzikim kaczkom, jest pozwolenie im na samodzielne zdobywanie pożywienia. W naturalnym środowisku ptaki zazwyczaj świetnie radzą sobie bez pomocy człowieka. Jeśli jednak w wyjątkowej sytuacji ktoś zdecyduje się je dokarmić, powinien wybierać pokarm najbardziej zbliżony do tego, który znajduje się w naturze. Odpowiednie będą niewielkie ilości ziaren zbóż, płatków owsianych, kukurydzy, posiekanej sałaty, liści mniszka lekarskiego czy drobno pokrojonych warzyw, takich jak groszek czy marchew. Niezależnie od wybranego pokarmu, należy zachować umiar i nie zostawiać resztek, które mogłyby zanieczyszczać wodę.

Dobre intencje nie zawsze wystarczą

Większość osób dokarmia kaczki z dobrych intencji i chęci pomocy. To jednak zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie, który nie odpowiada rzeczywistym potrzebom dzikich ptaków. Znacznie większą pomocą jest dbanie o czystość wokół stawów i jezior, niepozostawianie śmieci i odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt i ich środowiska.

Świadomość dotycząca właściwej opieki nad dzikimi zwierzętami jest coraz większa, jednak przekonanie, że kaczki powinno się karmić chlebem, nadal jest bardzo rozpowszechnione. Tymczasem najlepszą pomocą często nie jest dokarmianie, lecz pozostawienie ptakom możliwości samodzielnego zdobywania naturalnego pożywienia. Takie podejście sprzyja nie tylko ich zdrowiu, ale również pomaga zachować równowagę całego ekosystemu. W przypadku dzikich zwierząt najlepszą formą pomocy jest uszanowanie ich naturalnego sposobu życia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ptakidokarmianiedzikie zwierzętapieczywo
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